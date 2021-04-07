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Смертельное ДТП произошло на трассе под Новосибирском

Источник:
Sibnet.ru
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Смертельное ДТП с участием автобуса «ПАЗ», микроавтобуса и легковой машины произошло в Новосибирском районе утром в среду. Количество погибших и пострадавших устанавливается, сообщил представитель пресс-службы областного ГУ МВД.

В среду в 7.40 по местному времени (3.40 мск) в Новосибирском районе на 22 километре автодороги 50К-19Р произошло ДТП. По предварительной информации, микроавтобуса Toyota Hiace ехал в сторону Новосибирска, но столкнулся с автомобилем Honda Fit на встречной полосе.

После этого микроавтобус врезался в пассажирский автобус «ПАЗ», следовавший по маршруту Новосибирск-Жеребцово. Очевидцы сообщают о телах, лежащих на дороге.

На месте аварии работают экипажи ГИБДД, сообщила представитель пресс-службы. По данным МВД, погибли две мужчин, находящихся в микроавтобусе. Также в ДТП пострадали двое детей.  Известно, что в автобусе «ПАЗ» никто не пострадал.

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Новосибирск #ДТП
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Топ комментариев

alex-daredevil

Мне больше интересно, где в садах или на даче можно найти место для сжигания, в 50 метров от построек...

Uynachalnica

Да ну?! Типа он сам всю прибыль в российские компании вкладывает? И яхты только российского производства...

лачинов

Это которая по счету машина нырнула в самое чистое озеро только за эту зиму?

лачинов

Если бы была возможность отказаться от одежды и еды, то и наверное и розничная торговля бы разорилась....
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