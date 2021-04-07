Смертельное ДТП произошло на трассе под Новосибирском

Смертельное ДТП с участием автобуса «ПАЗ», микроавтобуса и легковой машины произошло в Новосибирском районе утром в среду. Количество погибших и пострадавших устанавливается, сообщил представитель пресс-службы областного ГУ МВД.

В среду в 7.40 по местному времени (3.40 мск) в Новосибирском районе на 22 километре автодороги 50К-19Р произошло ДТП. По предварительной информации, микроавтобуса Toyota Hiace ехал в сторону Новосибирска, но столкнулся с автомобилем Honda Fit на встречной полосе.

После этого микроавтобус врезался в пассажирский автобус «ПАЗ», следовавший по маршруту Новосибирск-Жеребцово. Очевидцы сообщают о телах, лежащих на дороге.

На месте аварии работают экипажи ГИБДД, сообщила представитель пресс-службы. По данным МВД, погибли две мужчин, находящихся в микроавтобусе. Также в ДТП пострадали двое детей. Известно, что в автобусе «ПАЗ» никто не пострадал.