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Жителей эвакуировали из аварийного дома в Барнауле

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © СУ СК Алтайского края

Жителей аварийного дома эвакуировали в Барнауле после того, как там рухнула фасадная балка.

По данным регионального СУ СК, поздно вечером 5 апреля по улице 1- я Западная, 51 возникла угроза обрушения фасадной балки в двухэтажном жилом доме. Жильцы, двое из которых дети, не пострадали и были эвакуированы. При этом дом признан аварийным с 2019 года.

Четверых жителей разместили в пункте временного размещения, еще четверых, двое из которых – дети, в краевом кризисном центре для женщин. Остальные жители остановились у родственников, сообщает мэрия. Уточняется, что на территории Октябрьского района города введен режим чрезвычайной ситуации.

Накануне вечером жителям организовали доступ в квартиры, чтобы они могли забрать необходимые вещи. При этом одновременно можно было посещать только одну квартиру в сопровождении сотрудников МЧС. В квартирах не допускалось перемещение грузов, мебели, скопление людей. При этом жителей заверили, что они могут не опасаться за свое имущество, потому что на месте круглосуточно дежурит полиция.

По факту угрозы обрушения жилого дома следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность).

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alex-daredevil

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Uynachalnica

Да ну?! Типа он сам всю прибыль в российские компании вкладывает? И яхты только российского производства...

лачинов

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