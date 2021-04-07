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Канал про экологию появился в Wink

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Канал про экологию и сохранение природных богатств России «Skyleaf EcoTV» появился в Wink и Интеркативном ТВ

Телеканал начал вещание со вторника и будет доступен на кнопке 223 в Интерактивном ТВ и Wink в пакетах: «Оптимальный», «Продвинутый», «Максимальный», «Для любознательных», «Максимум», «Премиум».

«Skyleaf EcoTV» — первый общественный экологический телеканал. Задача экологического телевидения — участвовать в сохранении природного богатства страны, и популяризировать экологические инициативы.

А еще на экологическом канале можно увидеть программы о здоровом питании. Зритель сможет узнать, как выбирать экологически чистую продукцию в магазинах .

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