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Более 80 населенных пунктов Алтая может подтопить в паводок

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-центр администрации Барнаула

Подъем воды начался в реках Алтайского края, где из-за теплой погоды стартовала первая волна паводка. В зону подтопления может попасть до 80 населенных пунктов.

По данным МЧС региона, на реке Алей в районе села Староалейское продолжается подъем уровня воды, возможно достижение опасной отметки и подтопление прибрежных территорий населенных пунктов. На случай осложнения обстановки туда прибыла группа спасателей.

В селе Староалейское талые воды промыли дорожное полотно, пять жилых домов оказались отрезанными от остальной территории, троих человек эвакуировали к родственникам. При этом подтопленных жилых домов и приусадебных участков нет. Спасатели находятся на месте, оказывают необходимую помощь гражданам, проживающим в изолированных водой домах. Также ранее стало известно о скоплении талых вод в райцентре Краснощёково. Туда направлены сотрудники аэромобильной группировки.

Начальник Главного управления МЧС РФ по Алтайскому краю Александр Макаров в интервью ТАСС рассказал, что фиксируется активная фаза вскрытия рек по югу края – это реки Чарыш, Алей, Ануй. Учитывая активную фазу вскрытия рек, оперативные группы направлены в Красногорский, Бийский и Чарышский районы.

«До достижения критических показателей на реке Алей еще далеко. Там у нас также расположено Гилевское водохранилище, пока оно функционирует в штатном режиме. В случае ухудшения обстановки ситуация позволяет уменьшить уровень воды. В крае 83 населенных пункта в 27 муниципальных образованиях подвержены риску подтопления во время весеннего половодья, 45 населенных пунктов в 19 муниципальных образованиях находятся в зоне подтопления талыми и грунтовыми водами», — добавил он.

Он сообщил, что первая волна паводка по южным районам края началась раньше среднемноголетних значений на два-пять дней. Вторая волна паводка традиционно ожидается во второй половине мая, когда в горах соседней Республики Алтай начнут таять ледники.

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