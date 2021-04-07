Стена жилого дома обрушилась в Красноярском крае. ВИДЕО

Следственный комитет по Красноярскому краю возбудил уголовное дело из-за обрушения стены жилого дома. До инцидента владельцы квартир жаловались на аварийное состояние здания.

В четверг вечером в Канске обрушилась стена жилого дома по улице Красноярской. Никто из жильцов не пострадал, но без жилья осталось 42 человека, в том числе 18 детей. Всех эвакуировали, и сейчас решается вопрос о том, где они буду жить.

Как выяснилось, за сутки до происшествия местные СМИ снимали сюжет о появившейся дыре в стене дома. Жильцы рассказали, что в марте частично обрушилась другая часть здания.

По словам владельцев квартир, они сообщали о проблемах местной администрации. Но, по данным регионального СК, чиновники решили не сносить дом, а просто реконструировать.

По данному факту, а также по результатам рассмотрения материалов, поступивших из прокуратуры, краевой Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность).