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Стена жилого дома обрушилась в Красноярском крае. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Следственный комитет по Красноярскому краю возбудил уголовное дело из-за обрушения стены жилого дома. До инцидента владельцы квартир жаловались на аварийное состояние здания.

В четверг вечером в Канске обрушилась стена жилого дома по улице Красноярской. Никто из жильцов не пострадал, но без жилья осталось 42 человека, в том числе 18 детей. Всех эвакуировали, и сейчас решается вопрос о том, где они буду жить.

Как выяснилось, за сутки до происшествия местные СМИ снимали сюжет о появившейся дыре в стене дома. Жильцы рассказали, что в марте частично обрушилась другая часть здания.

По словам владельцев квартир, они сообщали о проблемах местной администрации. Но, по данным регионального СК, чиновники решили не сносить дом, а просто реконструировать.

По данному факту, а также по результатам рассмотрения материалов, поступивших из прокуратуры, краевой Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность).

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Красноярск #Происшествия
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Мне больше интересно, где в садах или на даче можно найти место для сжигания, в 50 метров от построек...

Uynachalnica

Да ну?! Типа он сам всю прибыль в российские компании вкладывает? И яхты только российского производства...

лачинов

Это которая по счету машина нырнула в самое чистое озеро только за эту зиму?

лачинов

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