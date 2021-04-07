Причиной перекрытия Суэцкого канала оказалась человеческая ошибка

Инцидент с контейнеровозом Ever Given, перекрывшим Суэцкий канал, произошел из-за человеческой ошибки, сообщил глава управления канала Усама Рабиа.

Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров 23 марта в условиях сильного ветра и песчаной бури сел на мель, полностью перегородив русло канала. На его снятие с мели ушло шесть дней. За это время в очереди на проход выстроились более 400 судов, а пробка протянулась почти до Индии.

«Есть вероятность, что капитан допустил ошибку при управлении или регулировании скорости», — цитирует ТАСС Рабиа. Он подчеркнул, результат анализа имеющихся данных укрепил мнение о том, что инцидент стал следствием человеческой ошибки.

Контейнеровоз вместе с грузом стоимостью 3,5 миллиарда долларов задержан до конца расследования. Руководство Суэцкого канала рассчитывают получить более 1 миллиарда от владельца судна – японской компании Shohei Kisen.