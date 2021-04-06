Россия создаст космическую царь-ракету

Россия создаст сверхтяжелую ракету-носитель грузоподъемностью до 200 тонн, сообщил первый заместитель гендиректора ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимир Соловьев. Он уточнил, что проект может быть международным.

«Создаются некие пока первоначальные эскизные проекты на стадии технических предложений ракет-носителей сверхтяжелого класса в двух направлениях — свыше 100 тонн и даже до 200 тонн», — сказал Соловьев.

По его словам, реализация подобных проектов требует колоссальных затрат, поэтому для России целесообразно рассмотреть возможность международной кооперации. Такие ракеты могут летать на Луну и планеты Солнечной системы.

Сейчас в России разрабатывается сверхтяжелая ракета «Енисей», которая будет иметь грузоподъемность 88 тонн и обеспечивать вывод на окололунную орбиту корабля весом 20 тонн. Предполагается, что первый полет ракеты состоится в 2030 году.

«Енисей» создается на основе блоков ракеты-носителя «Союз-5». Однако не исключено, что в российской лунной программе для пилотируемого полета к земному спутнику в итоге используют другую перспективную ракету — «Ангара-5В».