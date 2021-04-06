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Кремль отказал Навальному в тюремных привилегиях

Источник:
«Российская газета»
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Федеральная служба исполнения наказаний действует в отношении заключенных по определенным правилам, поэтому об особенных условиях для какого-либо осужденного не может быть речи, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с оппозиционером Алексеем Навальным.

Песков уточнил, что не видел письма секретаря организации Amnesty International с просьбой о лечении Навального. «Я не располагаю информацией, поступало ли по каким-то каналам или по дипломатическим каналам, или еще как-то это письмо», — отметил официальный представитель Кремля.

По его словам, лечение заключенного — исключительно прерогатива Федеральной службы исполнения наказаний. Песков подчеркнул, что все необходимые мероприятия в отношении Навального уже проводятся, он проходит лечение.

«Естественно, о каких-либо особенных условиях для одного из осужденных речи идти не может, существуют определенные правила, в том числе по обращению с теми заключенными, которые заболели», — напомнил Песков.

Ранее Навальный сообщил, что заболел в колонии, у него держится температура, есть кашель. Он также сообщил, что несколько заключенных из его отряда заболели туберкулезом. Ранее он требовал от ФСИН допустить до него личного врача, чтобы тот его осмотрел.

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