Следователи проверят песню Манижи для Евровидения

Следователи приступили к проверке песни «Russian Woman», с которой певица Манижа представит Россию на музыкальном конкурсе Евровидение.

В Следственный комитет ранее поступило обращение о возможном нарушении уголовного законодательства в связи с распространением в интернете сценического номера Манижи Хамраевой, подготовленного для демонстрации на конкурсе Евровидение-2021.

Проверка проходит после обращения руководителя АНО «Ветеранские вести» Вячеслава Калинина, который усмотрел в сценическом номере исполнительницы «грубое оскорбление и унижение человеческого достоинства русских женщин».

Певица Манижа представит Россию на конкурсе Евровидение, которое пройдет 18-22 мая в Роттердаме. Ее песня «Russian Woman» для конкурса набрала рекордной количество просмотров на YouTube, однако вызвала критику некоторых российских политиков и общественников.