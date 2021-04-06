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Следователи проверят песню Манижи для Евровидения

Источник:
агентство «Москва»
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Фото: © manizha, instagram.com/manizha

Следователи приступили к проверке песни «Russian Woman», с которой певица Манижа представит Россию на музыкальном конкурсе Евровидение.

В Следственный комитет ранее поступило обращение о возможном нарушении уголовного законодательства в связи с распространением в интернете сценического номера Манижи Хамраевой, подготовленного для демонстрации на конкурсе Евровидение-2021.

Проверка проходит после обращения руководителя АНО «Ветеранские вести» Вячеслава Калинина, который усмотрел в сценическом номере исполнительницы «грубое оскорбление и унижение человеческого достоинства русских женщин».

Певица Манижа представит Россию на конкурсе Евровидение, которое пройдет 18-22 мая в Роттердаме. Ее песня «Russian Woman» для конкурса набрала рекордной количество просмотров на YouTube, однако вызвала критику некоторых российских политиков и общественников.

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Культгид #Музыка #Шоу-бизнес
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