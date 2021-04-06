Дуров впервые вошел в десятку богатейших россиян

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров впервые вошел в десятку богатейших миллиардеров из России, заняв восьмое место в рейтинге за 2021 год по версии журнала Forbes.

Состояние Дурова оценили в 17,2 миллиарда долларов, прирост за год составил 13,8 миллиарда долларов, следует из обнародованной на российском сайте издания информации. При этом на международном сайте Forbes Дуров отнесен к Объединенным Арабским Эмиратам, где он проживает.

В мировом рейтинге Forbes Дуров поднялся на 112-е место. Последние годы его состояние постоянно росло — в 2020 году он занимал 565-е место, в 2019 году — 838-е место, а в 2018 году — 1394-е место.

Ранее Telegram привлек более 1 миллиарда долларов от продажи облигаций ряду крупных инвесторов со всего мира. Держатели бондов затем будут иметь возможность конвертировать их в акции компании в случае проведения первичного публичного размещения Telegram.

Российский список Forbes возглавил совладелец и глава совета директоров «Северстали» Алексеи Мордашов, его состояние оценивается 29,1 миллиарда долларов. За год состояние Мордашова увеличилось на 12,3 миллиарда долларов.

В целом в список российских миллиардеров в этом году вошли 123 человека против 102 в прошлом году. Суммарное состояние российских миллиардеров превысило 606 миллиардов долларов, тогда как в прошлом году эта цифра составляла 392 миллиарда.