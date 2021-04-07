Звезды фигурного катания выступят в шоу «Чемпионы на льду» на Первом

Ледовое шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» с участием самых титулованных спортсменов России и звезд мирового фигурного катания покажут на Первом канале 7 апреля.

Среди участников программы Олимпийская чемпионка и чемпионка мира Алина Загитова, призер Олимпийских игр и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, чемпионка мира Анна Щербакова, чемпионка Европы Алена Косторная, новые звезды мирового льда Камила Валиева и Софья Акатьева.

Также в программе лучшие танцевальные дуэты, спортивные пары и одиночники России Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Елизавета Туктамышева и Михаил Коляда.

Режиссеры-постановщики шоу — заслуженные тренеры России Этери Тутберидзе и Даниил Глейхенгауз. Шоу «Чемпионы на льду» выйдет в эфир Первого канала 7 апреля в 17.00.