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Звезды фигурного катания выступят в шоу «Чемпионы на льду» на Первом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: David W. Carmichael / CC BY 3.0

Ледовое шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» с участием самых титулованных спортсменов России и звезд мирового фигурного катания покажут на Первом канале 7 апреля.

Среди участников программы Олимпийская чемпионка и чемпионка мира Алина Загитова, призер Олимпийских игр и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, чемпионка мира Анна Щербакова, чемпионка Европы Алена Косторная, новые звезды мирового льда Камила Валиева и Софья Акатьева.

Также в программе лучшие танцевальные дуэты, спортивные пары и одиночники России Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Елизавета Туктамышева и Михаил Коляда.

Режиссеры-постановщики шоу — заслуженные тренеры России Этери Тутберидзе и Даниил Глейхенгауз. Шоу «Чемпионы на льду» выйдет в эфир Первого канала 7 апреля в 17.00.


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Топ комментариев

alex-daredevil

Мне больше интересно, где в садах или на даче можно найти место для сжигания, в 50 метров от построек...

Uynachalnica

Да ну?! Типа он сам всю прибыль в российские компании вкладывает? И яхты только российского производства...

лачинов

Это которая по счету машина нырнула в самое чистое озеро только за эту зиму?

лачинов

История похоже повторяется. Печально.
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