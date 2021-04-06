Windows 10 вернет виджеты для рабочего стола

Разработчики Microsoft вернут в операционную систему Windows 10 возможность использования виджетов для рабочего стола, соответствующие возможности уже доступны в тестовых сборках официального браузера «десятки» Edge.

Виджеты впервые появились в Windows Vista, позволяя добавлять на рабочий стол дополнительные инструменты, в том числе созданные сторонними разработчиками. Со временем Microsoft отказалась от использования этой функции из-за проблем с безопасностью.

В последних сборках Edge некоторым пользователям стала доступна опция активации виджетов поиска, а также вертикальный и горизонтальный варианты панели новостей. При активации такие виджеты будут отображаться поверх других окон на рабочем столе.

В частности, плавающая панель поиска позволит искать информацию в интернете без открытия браузера. А новостной виджет может отображать в реальном времени погоду или курс валют. Такие окна легко перемещать или сворачивать при необходимости.

При этом новые возможности доступны только ограниченному числу пользователей Edge, что подтверждает тестовый характер изменений. Пока неясно, войдет ли данная функция в ближайший патч обозревателя.