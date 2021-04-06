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Прибор сибирских ученых исследует кости по принципу прочности домов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба НГТУ

Ученые НГТУ разработали прибор для экспресс-диагностики остеопороза – заболевания костей, который создан на основе устройства для измерения добротности зданий.

Лежащее в основе нового прибора устройство для исследований добротности зданий и сооружений использует принцип выделения резонанса стоячих волн из микросейсмического шума. По этому принципу в Новосибирске было проверено множество сооружений, например, Бугринский мост, сообщила во вторник пресс-служба вуза. Ученые протестировали лабораторный прототип модернизированного прибора, позволяющего определять плотность костной ткани.

«Лабораторный прототип выглядит как датчики поршневого типа. Я устанавливаю их на периферическую кость, и почти мгновенно происходит накопление акустических шумов. Поскольку наш организм очень живой, все шумы проходят через кости, и создающиеся от этого волны прибор фиксирует и интерпретирует», – рассказал доцент кафедры геофизических систем физико-технического факультета НГТУ Константин Федин.

Он подал заявку на получение патента и ищет инвестора для создания медицинского прибора. Создание работающего прототипа потребует около 50 тысяч долларов, но прибор, выпущенный в серийное производство, будет выигрывать по стоимости и доступности. Его можно будет применять в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах, женских консультациях.

Прибор для измерения будет выглядеть как карманное устройство, для обработки данных будет достаточно программы на мобильном телефоне. Устройство безвредно для категорий пациентов, которым противопоказан рентген.

Остеопороз – системное заболевание, при котором уменьшается прочность и плотность костной ткани скелета, что увеличивает риск травм, переломов и деформаций костей.

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Технологии #Наука #Здоровье
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