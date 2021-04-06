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Немцы объехали полмира на «буханке»

Источник:
Sibnet.ru
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Немецкая пара отправилась в кругосветное путешествие на УАЗ-452 — «буханке», сюжет об их приключениях вышел на YouTube-канале DW.

Лаура и Ульрих остановили выбор на «буханке», так как внедорожник европейских марок, который можно переделать в дом на колесах, стоил десятки тысяч евро, а УАЗ-452 — 19 тысяч евро.

«Это была катастрофа — передачи не переключались, постоянно вылетали. Когда я хотел закрыть машину — не сработал ни один ключ», — рассказал Ульрих о купленной в Швеции машине.

Пара потратила на переделку 2 тысячи евро, но зато в пути машина ни разу не сломалась. Немцы проехали на «буханке» 30 тысяч километров — от Германии до Владивостока, побывали в 16 странах, в том числе в Узбекистане и Казахстане. В первой стране их позвали на свадьбу, а во второй постоянно останавливала полиция и требовала деньги.

Из Владивостока «буханка» отправилась домой, в Германию, а Лаура и Ульрих улетели в США, откуда вернулись на родину, обогнув земной шар. Путешествие состоялось в 2019 году, пара собиралась продолжить поездку, но их планы нарушил коронавирус.

Тема: Русские машины
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