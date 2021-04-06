НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Чулпан Хаматова заявила о неэффективности телевидения

Источник:
Sibnet.ru
125 0
Фото: Пресс-служба Президента Российской Федерации / CC BY 4.0

Актриса Чулпан Хаматова считает, что телевидение перестало быть главным источником информирования. Об этом она рассказала в интервью программы «Осторожно, Собчак».

Хаматова, рассказывая об организации благотворительного концерта, заявила, что даже не обращалась к федеральным каналам, чтобы транслировать мероприятие. Актриса не видит в этом смысла.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕОбщество обвинили в отсутствии образовательных программ на ТВ

«Раньше телевидение было движущей силой информирования людей. Просто время изменилось, сейчас это не совсем так», — сказала она.

Также Чулпан Хаматова призналась, что хочет видеть на благотворительном концерте своих друзей, среди которых Борис Гребенщиков, Земфира и Юрий Шевчук. 

На федеральных каналах, по словам актрисы, этих артистов считают теми, кто «не соберет денег». Вместо них предложили пригласить «настоящих звезд, которых люди любят». Например, Николая Баскова и Филиппа Киркорова.

Чулпан Хаматова известна своей общественной деятельностью. В 2006 году она и актриса Дина Корзун стали соучредителями благотворительного фонда «Подари жизнь», помогающего детям, страдающим от онкологических и онкогематологических заболеваний.

Еще по теме
Николай Дроздов вспомнил, как выбил зубы крокодилу
Документальный фильм про Аллу Пугачеву выпустят на Первом канале
Ксения Бахчалова довела до слез сотню жюри в «Ну-ка, все вместе!»
Сериал «Несломленная» про сложную судьбу женщины выходит на «России»
смотреть все
Культгид #Мир ТВ
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Подростки случайно убили знакомого скинутым с крыши металлоломом
Заявлявшая об удержании неизвестными девочка нашлась в Новосибирске
Авиакомпания S7 откроет прямые рейсы из Иркутска в Краснодар
МЧС приготовилось к паводкам в Сибири по худшему сценарию
Самое популярное
Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 устроили шуточную демонстрацию ножа
Повысились российские цены на PlayStation 5
Картридж Super Mario продали за рекордные деньги
Разработчики закроют «облегченный» PUBG
Обсуждение (0)
Самое обсуждаемое
38
Россияне признали Путина самым красивым мужчиной
37
Навальный отверг предложенное лечение
37
Володин призвал Украину к ответу за гибель ребенка
36
Путин «обнулил» собственные президентские сроки
31
Путин потребовал увеличить доходы россиян
Sibnet.Ru