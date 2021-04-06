Чулпан Хаматова заявила о неэффективности телевидения

Актриса Чулпан Хаматова считает, что телевидение перестало быть главным источником информирования. Об этом она рассказала в интервью программы «Осторожно, Собчак».

Хаматова, рассказывая об организации благотворительного концерта, заявила, что даже не обращалась к федеральным каналам, чтобы транслировать мероприятие. Актриса не видит в этом смысла.

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«Раньше телевидение было движущей силой информирования людей. Просто время изменилось, сейчас это не совсем так», — сказала она.

Также Чулпан Хаматова призналась, что хочет видеть на благотворительном концерте своих друзей, среди которых Борис Гребенщиков, Земфира и Юрий Шевчук.

На федеральных каналах, по словам актрисы, этих артистов считают теми, кто «не соберет денег». Вместо них предложили пригласить «настоящих звезд, которых люди любят». Например, Николая Баскова и Филиппа Киркорова.

Чулпан Хаматова известна своей общественной деятельностью. В 2006 году она и актриса Дина Корзун стали соучредителями благотворительного фонда «Подари жизнь», помогающего детям, страдающим от онкологических и онкогематологических заболеваний.