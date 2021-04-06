Человеческий мозг впервые удаленно подключили к компьютеру

Американские ученые впервые установили беспроводную связь между компьютером и человеческим мозгом, в эксперименте приняли участие двое парализованных мужчин.

С помощью системы BrainGate исследователи удаленно подключились к электродной матрице, вживленной в моторную кору головного мозга. Для этого использовался небольшой передатчик, закрепленный на голове.

В результате специалистам удалось достичь той же точности и скорости передачи данных, что и при использовании проводного оборудования. Технология BrainGate способна автономно работать до 24 часов, что позволяет использовать интерфейс мозг-компьютер круглосуточно.

Благодаря новому интерфейсу ученые смогут наблюдать за мозговой активностью людей в течение длительного периода времени, при этом подопытным не требуется быть привязанными к стационарному оборудованию.

Разработчики системы считают, что возможности удаленного подключения к человеческому мозгу позволят быстрее собирать нужную информацию, нужную для декодирования активности нейронов. Это важно для людей с параличом, которые смогут управлять техникой силой мысли.