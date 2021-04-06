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Авиакомпания S7 откроет прямые рейсы из Иркутска в Краснодар

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Авиакомпания S7 Airlines расширяет программу полетов из Иркутска и запускает собственный прямой рейс по маршруту Иркутск-Краснодар, сообщила пресс-служба компании.

Рейсы будут выполняться с 31 мая, а перевозить пассажиров будут лайнеры А320 Neo. Рейсы будут выполнять по понедельникам и пятницам.

В апреле S7 открыл прямые рейсы из Иркутска в Сочи. Перевозка пассажиров производится на самолетах на Airbus A320. Также из Иркутска в Сочи с 1 июня начнет перевозить пассажиров авиакомпания Nord Wind (по два рейса в неделю), с посадкой в Барнауле из Иркутска в Сочи раз в неделю летает «ИрАэро».

Весной компания усилит направление в Турцию. С 26 апреля на карте полетов появился рейс Москва – Бодрум. Полеты в Анталью выполняются ежедневно из Москвы и до четырех раз в неделю из Новосибирска.

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