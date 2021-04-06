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Малыша с аномально скрученным ухом прооперировали в Томске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Врачи Томской областной больницы провели редкую операцию – исправили ухо годовалому мальчику с врожденной аномалией, сообщила во вторник пресс-служба департамента здравоохранения региона.

«У Антона врожденная аномалия развития ушной раковины, характеризующаяся её массивной деформацией (скручиванием) и недостатком хрящевого каркаса верхнего полюса ушной раковины, что негативно влияет не только на эстетическую составляющую, но и на восприятие слуха правым ухом», – рассказал заведующий отделением реконструктивной и пластической хирургии больницы Александр Цуканов.

Врачи восстановили анатомическую форму правой ушной раковины, переместили ее в правильное положение и выполнили реконструкцию верхнего полюса раковины.

Через 2-3 года, когда ребенок подрастет и увеличится объем мягких тканей лицевого скелета, будет выполнена докоррекция объкма хрящевого скелета ушной раковины и формирование анатомических завитков и противозавитков наружного уха – уже с эстетической целью.

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