Потепление до 21 градуса придет в Бурятию

Середина недели в Бурятии будет по-настоящему летней — столбик термометра поднимется выше 20 градусов, но в пятницу ожидается резкое похолодание, сообщила пресс-служба Забайкальского гидрометцентра.

В среду и четверг по республике ожидается погода без осадков с умеренным ветром. Столбик термометра ночью в среду будет держаться в пределах 2 градусов мороза, а в четверг — около нуля. Днем в большинстве районов ожидается 13-18 градусов выше нуля, а в четверг температура достигнет 21 градуса.

В пятницу погода испортится — пройдут небольшие осадки. В большинстве районов — дождь, а по северу республики — мокрый снег. Порывы ветра усилятся до 17 метров в секунду. Понизится и температура воздуха.

Так, в пятницу днем в Бурятии температура ночью от 2 тепла до 3 мороза, в местами до 11 градусов мороза. Днем 6-11 градусов выше нуля, а по северным районам от 3 тепла до 2 градусов мороза.