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Николай Дроздов вспомнил, как выбил зубы крокодилу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Ivtorov / CC BY-SA 3.0

Телеведущий Николай Дроздов рассказал Борису Корчевникову в программе «Судьба человека», как, он выбил крокодилу зубы, чтобы спасти оператора на съемках.

Николай Дроздов в молодости начал работу в передаче «В мире животных» в качестве научного консультанта. Ведущим тогда был Александр Згуриди. Во время съемок в Индии в 1975 году, им нужно было снять крокодилов в озере. 

Но рептилии лежали, «как бревна». Тогда Згуриди поручил Дроздову расшевелить крокодилов. Дроздов попросил дюжину мертвых крыс у местных, и стал их бросать в озеро.

«Один крокодил решил выйти на берег, ползет прямо на нас. Оператор стоит, снимает, а у него ноги голые ниже колен. Я вижу крокодил нацелился… Я выбегаю с палкой и как по морде крокодилу дам. Он обиженно развернулся и пополз обратно», — рассказал Дроздов.

Затем Дроздов увидел, что на песке остались зубы крокодила, около 12-15 штук. Часть он раздал, до сих пор у него хранится пару зубов этого крокодила. Дроздов признался, что это был один из редких случаев, когда он бил животное.

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