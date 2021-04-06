Российское кино стало популярнее за рубежом

Новые сделки по продаже российских фильмов и сериалов за
рубеж только повышают популярность отечественного контента, рассказала вице-президент
по международным продажам и закупкам Start Дарья Бондаренко.
«Российский контент стал пользоваться большим спросом. Это
касается не только кино, но и сериалов. Однако я бы говорила не о росте
конкуренции на рынке. Скорее наоборот: каждая новая сделка
российской компании за рубежом способствует популяризации и повышенному
интересу на наш контент в мире», — сказала Бондаренко в интервью «Бюллетеню
кинопрокатчика».
Дарья Бондаренко привела в пример израильские сериалы,
которые шли таким же путем. После продажи нескольких проектов за рубеж
впоследствии они стали одними из самых востребованных на кинорынке.
Вице-президент Start считает, что российский контент ждет такая же судьба.
За последние годы российские кинопроизводители совершили
несколько крупных сделок с зарубежными платформами. Среди них, например, сериал
«Лучше, чем люди», который стал первым отечественным проектом,
представленным на Netflix в категории Originals, и был дублирован на 25
языков.
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