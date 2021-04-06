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Российское кино стало популярнее за рубежом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Новые сделки по продаже российских фильмов и сериалов за рубеж только повышают популярность отечественного контента, рассказала вице-президент по международным продажам и закупкам Start Дарья Бондаренко.

«Российский контент стал пользоваться большим спросом. Это касается не только кино, но и сериалов. Однако я бы говорила не о росте конкуренции на рынке. Скорее наоборот: каждая новая сделка российской компании за рубежом способствует популяризации и повышенному интересу на наш контент в мире», — сказала Бондаренко в интервью «Бюллетеню кинопрокатчика».

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Дарья Бондаренко привела в пример израильские сериалы, которые шли таким же путем. После продажи нескольких проектов за рубеж впоследствии они стали одними из самых востребованных на кинорынке. Вице-президент Start считает, что российский контент ждет такая же судьба.

За последние годы российские кинопроизводители совершили несколько крупных сделок с зарубежными платформами. Среди них, например, сериал «Лучше, чем люди», который стал первым отечественным проектом, представленным на Netflix в категории Originals, и был дублирован на 25 языков. 


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