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Школьников унесло на льдине по Оби

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Двое подростков в Советском районе Новосибирска катались с горки, и их унесло на льдине по Оби, сообщила во вторник пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области.

В понедельник во второй половине дня в единую дежурно-диспетчерскую службу Советского района поступила информация от женщины, живущей у реки Оби, что по реке плывет льдина, а на ней два человека. Спасатели вышли на разведку в район поселков Огурцово и Мичуринского на специальном плавсредстве.

Спасатели нашли школьников, помогли им перебраться на борт и доставили на берег, где передали полицейским для проведения профилактической работы. Как рассказали школьники, они катались с горки, подошли к краю реки. Лед треснул, и их унесло на льдине.

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ЧП #ЧП #Происшествия
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