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Работодатели Новосибирска увеличили зарплаты продавцам и логистам

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Зарплаты в Новосибирске среди представителей самых востребованных профессий выросли на 13% по сравнению с первым кварталом прошлого года, сообщила Sibnet.ru представитель пресс-службы «Авито Работа».

Средняя зарплата в самых популярных группах профессий в Новосибирске подросла на 7-13%. Исключение составили сферы строительства и автобизнеса.

В этих сферах заработки остались на уровне I квартала 2020 года. Однако они превышают средние показатели по всем другим профессиям в регионе и в целом по России.

          Группа профессий    I квартал 2020 года    I квартал 2021 года
    Производство, сырье, c/х              32 000                  35 000
                  Продажи              28 000                 30 000
            Строительство              45 000                 45 000
      Транспорт, логистика               35 000                 38 000
    Автомобильный бизнес              45 000                 45 000
        Средняя зарплата              30 000                 33 900

Управляющий директор сервиса Авито Работа Артем Кумпель отметил, что если в России не будет вводиться новых ограничительных мер, то рынок труда ждет только улучшение ситуации: работодатели будут возвращаться к привычным схемам работы, восстанавливать штаты и расширять деятельность.

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Топ комментариев

shlidt

«...Потребовал...» - прикольно!Одной рукой требуем, другой рукой делается всё, чтобы требования не то...

ychuxa

потребовал... цены тоже недавно требовал сдержать, итог все знаем p.s. зато карандашики хорошо ловим

Иркут 69

Бред. Доходы нельзя увеличить указами. Этого нельзя не понимать любому вменяемому человеку...

san251986

опустить все цены года до 2000, и ни какого подъёма зарплат не потребуется.
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