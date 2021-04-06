Работодатели Новосибирска увеличили зарплаты продавцам и логистам

Зарплаты в Новосибирске среди представителей самых востребованных профессий выросли на 13% по сравнению с первым кварталом прошлого года, сообщила Sibnet.ru представитель пресс-службы «Авито Работа».

Средняя зарплата в самых популярных группах профессий в Новосибирске подросла на 7-13%. Исключение составили сферы строительства и автобизнеса.

В этих сферах заработки остались на уровне I квартала 2020 года. Однако они превышают средние показатели по всем другим профессиям в регионе и в целом по России.

Группа профессий I квартал 2020 года I квартал 2021 года Производство, сырье, c/х 32 000 35 000 Продажи 28 000 30 000 Строительство 45 000 45 000 Транспорт, логистика 35 000 38 000 Автомобильный бизнес 45 000 45 000 Средняя зарплата 30 000 33 900

Управляющий директор сервиса Авито Работа Артем Кумпель отметил, что если в России не будет вводиться новых ограничительных мер, то рынок труда ждет только улучшение ситуации: работодатели будут возвращаться к привычным схемам работы, восстанавливать штаты и расширять деятельность.