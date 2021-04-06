Работодатели Новосибирска увеличили зарплаты продавцам и логистам

Зарплаты в Новосибирске среди представителей самых востребованных профессий выросли на 13% по сравнению с первым кварталом прошлого года, сообщила Sibnet.ru представитель пресс-службы «Авито Работа».
Средняя зарплата в самых популярных группах профессий в Новосибирске подросла на 7-13%. Исключение составили сферы строительства и автобизнеса.
В этих сферах заработки остались на уровне I квартала 2020 года. Однако они превышают средние показатели по всем другим профессиям в регионе и в целом по России.
|Группа профессий
|I квартал 2020 года
|I квартал 2021 года
|Производство, сырье, c/х
|32 000
|35 000
|Продажи
|28 000
|30 000
|Строительство
|45 000
|45 000
|Транспорт, логистика
|35 000
|38 000
|Автомобильный бизнес
|45 000
|45 000
|Средняя зарплата
|30 000
|33 900
Управляющий директор сервиса Авито Работа Артем Кумпель отметил, что если в России не будет вводиться новых ограничительных мер, то рынок труда ждет только улучшение ситуации: работодатели будут возвращаться к привычным схемам работы, восстанавливать штаты и расширять деятельность.
shlidt«...Потребовал...» - прикольно!Одной рукой требуем, другой рукой делается всё, чтобы требования не то...
ychuxaпотребовал... цены тоже недавно требовал сдержать, итог все знаем p.s. зато карандашики хорошо ловим
Иркут 69Бред. Доходы нельзя увеличить указами. Этого нельзя не понимать любому вменяемому человеку...
san251986опустить все цены года до 2000, и ни какого подъёма зарплат не потребуется.