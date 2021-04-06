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Юрист перечислил правила разведения костров на даче

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Леонид Леонидов, Sibnet.ru

Разводить костры на даче можно при соблюдении определенных условий, например, жечь траву следует только в яме, также должны быть соблюдены расстояния до построек или леса, рассказал генеральный директор юридической компании «Достигация» Артем Баранов.

«Открытый огонь — это не норма. Если вам надо сжечь мусор или траву, делайте это в специальном мусоросжигателе. Альтернатива — яма до 1 метра в диаметре и глубиной не менее 30 см, которую вы можете засыпать листьями или сухой травой и сжечь», — цитирует Баранова агентство «Прайм».

Он предупредил, что огонь для запекания мяса и овощей можно разводить только в мангале. Эксперт напомнил об определенных расстояниях — яму для огня надо располагать на расстоянии не менее 50 метров от ближайшей постройки. Также костер должен находится от хвойного леса на расстоянии не менее 100 метров, а от лиственного — не менее 30.

Несоблюдение правил грозит денежным штрафом в 3-5 тысяч рублей. Если же огонь привел к пожару, в котором был нанесен вред имуществу или окружающей среде, может быть возбуждено еще и уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности.

Тема: Правила жизни
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