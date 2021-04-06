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Грузовики на ходу провалились под лед Байкала

Источник:
Sibnet.ru
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Очевидцы сняли на видео момент, когда грузовик, едущий по льду Байкала, уходит под воду. Кадры происшествия выложила пресс-служба Иркутского ГУ МЧС в Instagram.

Возле поселка Листвянки водители грузовых автомобилей «ЗиЛ-131» решили проехать по льду Байкала. Но на берегу стояли заграждения — проезд был запрещен. Владельцы авто отодвинули их и проехали на лед.

В 70 метрах от берега весенний лед, напитанный талой водой, начал разрушаться под тяжелой техникой. Один из автомобилей полностью ушел под воду на глубину более 55 метров, второй оказался в воде частично, глубина под ним — 19 метров.

Погибших и пострадавших в результате инцидента нет — водителям и пассажирам удалось покинуть тонущие транспортные средства. На помощь к ним направились очевидцы.

В отношении водителей, допустивших грубейшее нарушение, составлены протоколы. Мужчины будут привлечены к административной ответственности.

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Иркутск #Происшествия
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shlidt

«...Потребовал...» - прикольно!Одной рукой требуем, другой рукой делается всё, чтобы требования не то...

ychuxa

потребовал... цены тоже недавно требовал сдержать, итог все знаем p.s. зато карандашики хорошо ловим

Иркут 69

Бред. Доходы нельзя увеличить указами. Этого нельзя не понимать любому вменяемому человеку...

san251986

опустить все цены года до 2000, и ни какого подъёма зарплат не потребуется.
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