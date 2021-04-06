Грузовики на ходу провалились под лед Байкала

Очевидцы сняли на видео момент, когда грузовик, едущий по льду Байкала, уходит под воду. Кадры происшествия выложила пресс-служба Иркутского ГУ МЧС в Instagram.

Возле поселка Листвянки водители грузовых автомобилей «ЗиЛ-131» решили проехать по льду Байкала. Но на берегу стояли заграждения — проезд был запрещен. Владельцы авто отодвинули их и проехали на лед.

В 70 метрах от берега весенний лед, напитанный талой водой, начал разрушаться под тяжелой техникой. Один из автомобилей полностью ушел под воду на глубину более 55 метров, второй оказался в воде частично, глубина под ним — 19 метров.

Погибших и пострадавших в результате инцидента нет — водителям и пассажирам удалось покинуть тонущие транспортные средства. На помощь к ним направились очевидцы.

В отношении водителей, допустивших грубейшее нарушение, составлены протоколы. Мужчины будут привлечены к административной ответственности.