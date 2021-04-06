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Документальный фильм про Аллу Пугачеву выпустят на Первом канале

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Serge Serebro, Vitebsk Popular News / CC BY-SA 4.0

Друзья и близкие расскажут об Алле Пугачевой в документальном фильме «Мне нравится…» на Первом канале 15 апреля, сообщила пресс-служба телеканала.

Об Алле Пугачевой в фильме расскажут ее друзья и близкие: Максим Галкин, Игорь Николаев, Дмитрий Иванов, Дима Билан, Евгений Миронов, Ольга Кормухина и другие.

«Голос Аллы остается в ушах навсегда. А в душе остается ее крик – крик женщины. Потому что свобода – это женщина, молодость – это женщина, мир, а не война – это женщина, и, главное, возможность любви для появления людей на земле – это женщина. Голос Аллы – это зов женщины нашей страны», — говорил о Примадонне Михаил Жванецкий.

Фильм «Мне нравится…» выйдет в 72-й день рождения певицы 15 апреля в 00.10 на Первом канале.

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