Документальный фильм про Аллу Пугачеву выпустят на Первом канале

Друзья и близкие расскажут об Алле Пугачевой в документальном фильме «Мне нравится…» на Первом канале 15 апреля, сообщила пресс-служба телеканала.

Об Алле Пугачевой в фильме расскажут ее друзья и близкие: Максим Галкин, Игорь Николаев, Дмитрий Иванов, Дима Билан, Евгений Миронов, Ольга Кормухина и другие.

«Голос Аллы остается в ушах навсегда. А в душе остается ее крик – крик женщины. Потому что свобода – это женщина, молодость – это женщина, мир, а не война – это женщина, и, главное, возможность любви для появления людей на земле – это женщина. Голос Аллы – это зов женщины нашей страны», — говорил о Примадонне Михаил Жванецкий.

Фильм «Мне нравится…» выйдет в 72-й день рождения певицы 15 апреля в 00.10 на Первом канале.