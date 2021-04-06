НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

МВД назвало условия получения электронного паспорта

Источник:
Sibnet.ru
325 1
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Выдача электронных паспортов в виде пластиковой карточки начнется уже в этом году, для его получения понадобится сдать отпечатки пальцев, сообщило МВД России.

Электронный паспорт — это пластиковая карточка, содержащая электронный носитель информации (ПЭН). «С юридической точки зрения ПЭН будет приравнен по статусу к действующим бумажным паспортам, иметь повышенные средства защиты, в том числе криптографические», — цитирует RT МВД.

Получить новый паспорт сможет любой гражданин по достижении 14-летнего возраста, никаких приоритетов в порядке выдачи не будет. На первом этапе планируется выдать 100 тысяч пластиковых электронных паспортов.

Жители Москвы смогут получить такое удостоверение личности уже с 1 декабря этого года, в регионах новый паспорт станет доступен не позднее 1 июля 2023 года.

Процедура практически не будет отличаться от получения бумажного паспорта. Но придется сделать цифровую фотографию и отсканировать отпечатки двух пальцев рук. На микросхеме в ПЭН будут содержаться персональные и биометрические данные гражданина и по желанию владельца — его электронная подпись

Пока власти не рассматривают вариант замены загранпаспортов, однако рассчитывают, что в страны, в которые россиян впускают по внутреннему паспорту, можно будет въехать и по новому документу. Электронный паспорт позволит пользоваться государственными и коммерческими услугами, а при утере его можно будет быстро заблокировать.

Еще по теме
Юрист перечислил правила разведения костров на даче
Запрет на мат в соцсетях привел к обратному эффекту
Миронов предложил искать имущество чиновников у дальних родственников
Экзамен на водительские права изменился
смотреть все
Жизнь #Законы
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Школьников унесло на льдине по Оби
Работодатели Новосибирска увеличили зарплаты продавцам и логистам
Суд в Красноярске вынес приговор организатору ограбления инкассаторов
Грузовики на ходу провалились под лед Байкала
Самое популярное
Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 устроили шуточную демонстрацию ножа
Повысились российские цены на PlayStation 5
Власти назвали «справедливую» цену на бензин
Картридж Super Mario продали за рекордные деньги
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
38
Россияне признали Путина самым красивым мужчиной
37
Навальный отверг предложенное лечение
37
Володин призвал Украину к ответу за гибель ребенка
33
Путин «обнулил» собственные президентские сроки
29
Путин потребовал увеличить доходы россиян
Sibnet.Ru