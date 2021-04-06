МВД назвало условия получения электронного паспорта

Выдача электронных паспортов в виде пластиковой карточки начнется уже в этом году, для его получения понадобится сдать отпечатки пальцев, сообщило МВД России.

Электронный паспорт — это пластиковая карточка, содержащая электронный носитель информации (ПЭН). «С юридической точки зрения ПЭН будет приравнен по статусу к действующим бумажным паспортам, иметь повышенные средства защиты, в том числе криптографические», — цитирует RT МВД.

Получить новый паспорт сможет любой гражданин по достижении 14-летнего возраста, никаких приоритетов в порядке выдачи не будет. На первом этапе планируется выдать 100 тысяч пластиковых электронных паспортов.

Жители Москвы смогут получить такое удостоверение личности уже с 1 декабря этого года, в регионах новый паспорт станет доступен не позднее 1 июля 2023 года.

Процедура практически не будет отличаться от получения бумажного паспорта. Но придется сделать цифровую фотографию и отсканировать отпечатки двух пальцев рук. На микросхеме в ПЭН будут содержаться персональные и биометрические данные гражданина и по желанию владельца — его электронная подпись

Пока власти не рассматривают вариант замены загранпаспортов, однако рассчитывают, что в страны, в которые россиян впускают по внутреннему паспорту, можно будет въехать и по новому документу. Электронный паспорт позволит пользоваться государственными и коммерческими услугами, а при утере его можно будет быстро заблокировать.