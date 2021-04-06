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Навального с температурой перевели в медсанчасть

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Мосгорсуда

Оппозиционера Алексея Навального, отбывающего срок в колонии во Владимирской области, перевели в медико-санитарную часть, сообщила ФСИН по региону. В Instagram блогера говорилось, что у него сильный кашель и температура.

В Instagram Навального был опубликован пост, в котором утверждается, что за последнее время из отряда блогера три человека были госпитализированы с туберкулезом. Это, по его подсчетам, составляет 20% от численности. У самого Навального, согласно сообщению, сильный кашель и температура 38,1.

У Навального в ходе плановой диспансеризации были выявлены признаки респираторного заболевания, в том числе высокая температура, приводят «Известия» ответ ФСИН на запрос.

«В связи с этим у него взяты все необходимые анализы, включая тест на коронавирусную инфекцию. Осужденный переведен в медико-санитарную часть, где находится под наблюдением медицинских работников. В учреждении проводятся плановые санитарно-противоэпидемические мероприятия, дезинфекция всех помещений, кварцевание и проветривание», — говорится в документе.

При этом источник «Известий» опроверг информацию о вспышке туберкулеза в колонии. По его словам, если бы в окружении Навального кто-то действительно заболел, то на карантин бы отправили весь отряд.

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