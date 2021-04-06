Первый трейлер сериала про Локи раскрыл подробности шоу

Студия Marvel опубликовала первый полноценный трелйер сериала про Локи, который раскроет судьбу брата Тора – Бога хитрости и обмана с Асграда.

Сериал выйдет на стриминговом сервисе Disney+ 11 июня. События шоу развернутся после финальных «Мстителей», когда Локи с Тессерактом скрылся в неизвестном направлении и создал новую временную петлю. Несмотря на то, что в основной временной линии он погиб еще в начале событий «Войны бесконечности», эта версия Бога обмана осталась в живых.

Судя по трейлеру, он попадает в руки Мобиуса – это глава подразделения, отвечающего за временные изменения. Его сыграет Оуэн Уилсон. Он заставит Локи исправить нарушенный им ход времени. В сериале также сыграли Гугу Эмбата-Ро, Ричард Грант, Вунми Моссак и другие.

Ранее Том Хиддлстон, играющий Локи, рассказывал, что каждая серия будет продолжаться час, всего ожидается шесть эпизодов. В начале шоу Локи будет таким, каким зрители помнят его по финалу «Эры Альтрона». Обещал много юмора, а еще достойных противников для своего персонажа.

Поклонники ожидают, что Локи встанет в итоге на путь исправления, станет достойным молота Тора и вернет артефакт в основную сюжетную и временную линию киновселенной, а после появится в четвертом «Торе».