Начало конца «Ходячих мертвецов» назначили на август

Канал АМС опубликовал тизер финального сезона «Ходячих мертвецов» и раскрыл, что последний 11 сезон стартует 22 августа.

В коротком ролике можно заметить пустые помещения. Это кабинет для допросов, фургон мороженщика, ресторан, спортивную раздевалку и зал суда. Фоном звучит диалог с человеком, которого готовят «к переработке». Также в ролике на одной из стен можно заметить надпись: «Если Бог есть, ему придется просить у меня прощения».

Как сообщает портал IGN, тизер показали в финальной серии десятого сезона, которую зрители увидели 6 апреля. Последний сезон будет состоять из 24 эпизодов, он начнется с блока из восьми серий, которые станут первой массивной сюжетной линией финального сезона, завершающего десятилетнюю историю сериала.

«После шести дополнительных эпизодов 10-го сезона, в которых основное внимание уделяется небольшим историям, основанным на персонажах, мы рады начать 11-й сезон еще более масштабным, чем когда-либо. Ставки будут высоки – мы увидим больше зомби, множество действий, новые интригующие истории, невиданные ранее места и наши группы впервые вместе в одном сообществе, пытающиеся восстановить то, что Шепчущиеся у них забрали», – рассказала шоураннер и исполнительный продюсер «Ходячих мертвецов» Анжела Канг.

Последний сезон «Ходячих мертвецов» завершится в 2022 году, но зрители не попрощаются с шоу, поскольку AMC уже дал зеленый свет спин-оффу, посвященному Дэрилу Диксону и Кэрол Пелетье, присутствующих в «Ходячих» с первого сезона. Премьера запланирована на 2023 год.

Во вселенной «Ходячих мертвецов» также появится новый сериал-антология под названием «Сказки ходячих мертвецов», который будет «эпизодической антологией с отдельными эпизодами или дугами эпизодов, сфокусированными на новых или существующих персонажах, предыстории или других отдельных персонажах, их опыте».

Кроме того, ранее было объявлено о планах на полнометражные фильмы, посвященные посвященный Рику Граймсу – герою Эндрю Линкольна.