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Подписан закон о «гаражной амнистии»

Источник:
Sibnet.ru
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Президент РФ Владимир Путин подписал закон о «гаражной амнистии», документ опубликован на официальном портале правовой информации. Законом вводится упрощенный порядок оформления земельных участков под гаражами и самих гаражей, он будет действовать для строений, возведенных до 30 декабря 2004 года.

Гражданин, использующий капитальный гараж, будет иметь право на предоставление в собственность бесплатно земельного участка, на котором расположен гараж. Как отмечают эксперты, в основном это касается гаражных кооперативов, которые существуют полулегально.

Документ также определяет перечень возможных документов, подтверждающих права гражданина. Они должны предоставляться гражданином вместе с заявлением о предоставлении земельного участка.

Например, к заявлению может быть приложен договор об уплате коммунальных услуг или платежки по таким услугам. Также можно использовать для подтверждения договор о подключении гаража к сетям инженерно-технического обеспечения.

Регистрация права собственности будет осуществляться одновременно на земельный участок и сам гараж. Легализация гаража открывает владельцу возможность официально продать строение, заложить в банк, включить в наследство, вписать в дарственную, сдавать в аренду.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2021 года и будет действовать до 1 сентября 2026 года. По оценке разработчиков документа, изменения могут коснуться владельцев порядка 4 миллионов капитальных гаражей. 

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Топ комментариев

Uynachalnica

Спросит, и раздаст всем плюшки, в виде орденов, за очередное невыполнение его посланий!

Иркут 69

Дай ему волю, он ещё лет тридцать будет "спрашивать"... ☺️

Иркут 69

С кого спрашивать удумал? С самого себя? ☺️

kobra_72

Не у чиновников надо спрашивать, а поехать по регионам и у людей поспрашивать- что для них чиновники...
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