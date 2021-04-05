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Задержанную за позирование голышом в Дубае посчитали дочерью олигарха

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © скриншот Twitter

Одной из россиянок, которые снимались обнаженными на балконе гостиницы Dubai Marina, якобы оказалась дочь российского олигарха, утверждает издание Mash.

Ранее в соцсетях появились кадры, на которых более десяти девушек позируют обнаженными на балконе гостиницы. После возмущения общественности полиция Объединенных Арабских Эмиратов арестовала участниц фотосессии.

Все девушки оказались гражданками России, Украины, Молдовы и Белоруссии. Среди них — дочь миллионера и бывшего банкира Национального корпоративного банка, пишет в своем Telegram-канале со ссылкой на собственные источники канал Mash.

Задержанным девушкам грозит до шести месяцев тюрьмы, а также штраф в размере 5 тысяч дирхамов, что в пересчете на российскую валюту составляет более 100 тысяч рублей. При этом организатор мероприятия может отправиться в тюрьму на 1,5 года.

Дочь российского олигарха опровергла обнаженную фотосессию в Дубае >>>

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