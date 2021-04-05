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Рассекречена стоимость Xiaomi Redmi 9T

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Xiaomi

Xiaomi раскрыла стоимость бюджетного смартфона Xiaomi Redmi 9T в России, соответствующее сообщение появилось на сайте китайской компании.

Модель была представлена еще в январе, на первом этапе продажи смартфоны стартовали только на рынке Китая. Xiaomi Redmi 9T позиционируется, как недорогой аппарат с повышенной автономностью.

Смартфон получил процессор Snapdragon 662 и 6,53-дюймовый IPS-экран разрешением 2340x1080 пикселей. У модели пластиковый корпус, на задней панели есть блок камер из четырех датчиков, максимальное разрешение составляет 48 мегапикселей, также присутствует фронтальная камера.

Базовый вариант с четырьмя гигабайтами оперативной и 64 гигабайтами встроенной памяти обойдется российским покупателям в 14 990 рублей, топовая версия с 128 гигабайтами встроенной памяти стоит 16 990 рублей.

Главная особенность Xiaomi Redmi 9T — увеличенный аккумулятор емкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 ватт. Также «на борту встроенный в боковую кнопку дактилоскопический сенсор.

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Топ комментариев

Uynachalnica

Спросит, и раздаст всем плюшки, в виде орденов, за очередное невыполнение его посланий!

Иркут 69

Дай ему волю, он ещё лет тридцать будет "спрашивать"... ☺️

Иркут 69

С кого спрашивать удумал? С самого себя? ☺️

kobra_72

Не у чиновников надо спрашивать, а поехать по регионам и у людей поспрашивать- что для них чиновники...
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