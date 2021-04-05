Парень в Кузбассе взял в заложницы бывшую девушку

Молодой человек в торговом центре Кемерова угрожал бывшей девушке осколком стекла, его задержали, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области в понедельник.

В соцсетях появилось видео, на котором молодые люди идут по торговому центру, молодой человек при этом обнимает девушку сзади. По утверждению автора ролика, парень взял в заложницы бывшую подругу и угрожал перерезать ей горло.

Сигнал о срабатывании кнопки экстренного вызова в торговом центре на проспекте Шахтеров поступил в отдел полиции «Рудничный» утром в понедельник, сообщила пресс-служба ведомства. На место прибыли следственно-оперативная группа отдела полиции и сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии.

Предварительно установлено, что 22-летний парень пришел в торговый центр к своей бывшей девушке. Между ними произошел конфликт, после чего молодой человек, угрожая осколком, заставлял ее выйти с ним на улицу. Однако очевидцы сообщили о произошедшем охранникам одного из магазинов, которые нажали «тревожную кнопку».

В настоящее время с задержанным работают сотрудники полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.