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Парень в Кузбассе взял в заложницы бывшую девушку

Источник:
Sibnet.ru
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Молодой человек в торговом центре Кемерова угрожал бывшей девушке осколком стекла, его задержали, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области в понедельник.

В соцсетях появилось видео, на котором молодые люди идут по торговому центру, молодой человек при этом обнимает девушку сзади. По утверждению автора ролика, парень взял в заложницы бывшую подругу и угрожал перерезать ей горло.

Сигнал о срабатывании кнопки экстренного вызова в торговом центре на проспекте Шахтеров поступил в отдел полиции «Рудничный» утром в понедельник, сообщила пресс-служба ведомства. На место прибыли следственно-оперативная группа отдела полиции и сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии.


Предварительно установлено, что 22-летний парень пришел в торговый центр к своей бывшей девушке. Между ними произошел конфликт, после чего молодой человек, угрожая осколком, заставлял ее выйти с ним на улицу. Однако очевидцы сообщили о произошедшем охранникам одного из магазинов, которые нажали «тревожную кнопку».

В настоящее время с задержанным работают сотрудники полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

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Кузбасс #ЧП #Криминал
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Парень в Кузбассе взял в заложницы бывшую девушку
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Топ комментариев

Uynachalnica

Спросит, и раздаст всем плюшки, в виде орденов, за очередное невыполнение его посланий!

Иркут 69

Дай ему волю, он ещё лет тридцать будет "спрашивать"... ☺️

Иркут 69

С кого спрашивать удумал? С самого себя? ☺️

kobra_72

Не у чиновников надо спрашивать, а поехать по регионам и у людей поспрашивать- что для них чиновники...
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