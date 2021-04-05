Илон Маск дал совет «Роскосмосу»

Американский миллиардер и основатель SpaceX Илон Маск положительно оценил планы «Роскосмоса» создать ракету-носитель «Амур-СПГ» с многоразовой первой ступенью. Маск посоветовал российским специалистам создать полностью многоразовую ракету.

«Это хороший путь, но я рекомендую стремиться к полной многоразовости», — написал бизнесмен в Twitter, комментируя заявление «Роскосмоса», в котором утверждалось, что первая ступень ракеты-носителя «Амур-СПГ» будет пригодна для использования не меньше десяти раз.

«Роскосмос» ожидает, что «Амур-СПГ» в будущем заменит все ракеты семейства «Союз-2», а живучесть первой ступени составит десять пусков. При этом в качестве топлива для этой ракеты будут использоваться сжиженные метан и кислород.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин ранее рассказал, что возвращаемая ракета сможет выводить на орбиту 9 тонн полезной нагрузки, а двигатели будут работать на сжиженном природном газе вместо керосина, это позволит удешевить проект.

На сегодня первые ступени ракет повторно использует только SpaceX. При этом для ракет-носителей Falcon 9 нет практического ограничения на количество повторных использований возвращаемой части.