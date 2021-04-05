Украина объявила себя «восточным форпостом НАТО»

Министр обороны Украины Андрей Таран назвал страну «мощным форпостом на восточном фланге» НАТО, советующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

Таран подчеркнул, что курс Украины на полноправное членство в Альянсе остается стратегическим приоритетом страны, при этом Киев последние семь лет «отстаивает безопасность и стабильность Европы».

Глава Минобороны отметил, что текущий год объявлен на Украине годом евроатлантической трансформации и добавил, что Киев будет ориентировать на стандарты НАТО для реализации внутренних реформ в военной сфере.

При этом он признал, что Украине будет непросто вступить в альянс, так как статус члена НАТО требует от государства соответствующим образом реформировать общество и экономику, а также разделять основные западные ценности.

Рада в 2016 году утвердила законы, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Ранее Украина официально имела статус внеблокового государства. В 2019 году украинские депутаты дополнили конституцию, в ней прописали курс страны в НАТО.