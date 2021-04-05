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Пункт вакцинации от COVID впервые открылся в новосибирском ТЦ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Пункт вакцинации от коронавируса открылся в новосибирском ТРЦ «Сан Сити», сообщила пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области в понедельник.

«Вакцинироваться здесь можно в порядке живой очереди. Это первый в регионе пункт вакцинации, развернутый в торговом центре», – говорится в сообщении.

Работу нового пункта вакцинации обеспечивает городская больница № 11. В ТРЦ работает выездная бригада медиков – терапевт, администратор и две медсестры. Перед процедурой каждого пациента осматривает терапевт. Привиться может любой гражданин России старше 18 лет, если у него нет противопоказаний.

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«Не только новосибирец может сюда прийти. При наличии паспорта, СНИЛС и страхового полиса любой может сделать здесь прививку от коронавируса. 

Нужно только помнить, что вакцина двухкомпонентная, медорганизация получает на одного пациента сразу оба компонента, поэтому второй компонент нужно будет обязательно вводить тоже здесь, в "Сан-Сити"», – прокомментировал главврач больницы № 11 Алексей Величко.

Пункт вакцинации работает на четвертом этаже «Сан-Сити» ежедневно с 10.00 до 19.00. Можно записаться на определенное время по телефону 228-92-11 или привиться в порядке живой очереди.

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Топ комментариев

Uynachalnica

Спросит, и раздаст всем плюшки, в виде орденов, за очередное невыполнение его посланий!

Иркут 69

Дай ему волю, он ещё лет тридцать будет "спрашивать"... ☺️

Иркут 69

С кого спрашивать удумал? С самого себя? ☺️

kobra_72

Не у чиновников надо спрашивать, а поехать по регионам и у людей поспрашивать- что для них чиновники...
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