Как подготовить машину к весне: чек-лист

Автомобили во время холодного зимнего периода подвергаются повышенным нагрузками. Смена сезона — веский повод проверить машину и подготовить ее к новым километрам приключений. О том, как сделать это правильно, Sibnet.ru рассказал опытный автомобилист, заместитель управляющего по бизнесу Новосибирским филиалом РГС Банка Сергей Хлебников.

Встречаем весну чистыми

После зимних холодов, дорожной грязи и реагентов любая машина будет нуждаться в качественных спа-процедурах. Мойка помогает решить сразу две проблемы: смыть всю уличную химию и обнаружить дефекты лакокрасочного покрытия. Дело в том, что за зиму кузов автомобиля страдает больше всего. От соли и грязи могут появиться царапины, которые впоследствии начинают ржаветь. Чтобы не допустить такого исхода событий, нужно тщательно помыть кузов и днище. Не советую оставлять без внимания и багажник с салоном.

Лучшее решение в данном случае — трехфазная мойка с использованием специальных химических составов глубокого проникновения, которые помогают удалить въевшиеся и застарелые загрязнения, придают блеск покрытию и формируют защитную пленку кузова.

Мойка состоит из трех этапов. Сначала с автомобиля смоют поверхностную грязь при помощи бесконтактного шампуня с высоким pH. Далее нанесут пену для ручной мойки, чтобы удалить статику. Финальный шаг — покрытие автомобиля защитным составом из воска или силанта, который отлично устраняет мелкие дефекты.

А в целом, стоит, конечно, отметить, что эффективнее тратить деньги на периодическую мойку автомобиля, особенно в межсезонье, чем бороться с последствиями в виде ржавчины, победить которую очень сложно.

Проверяем радиатор

При подготовке автомобиля к весне обязательно оцените работоспособность радиатора и расширительного бачка. Делать это надо регулярно. Но после зимы это правило переходит в разряд строго обязательных. Распространена ситуация, когда радиатор после густых снегопадов постепенно выходит из строя: теряет герметичность и начинает подтекать. Если вовремя не обнаружить проблему, это может обернуться перегревом двигателя, а ремонт мотора — дело куда более затратное.

Часто порог из радиаторов нуждается в дополнительной мойке. Как правило, для ее проведения деталь необходимо демонтировать. Для начала следует отмочить корку грязи в воде, а после направить струю из мойки высокого давления. Сначала с химией, потом без. Не пренебрегайте этой процедурой. Исправный радиатор — залог качественного охлаждения, которое категорически необходимо в жаркое время года.

Контролируем щетки

За зиму щетки стеклоочистителя сильно изнашиваются из-за лютых морозов и летящих в лобовое стекло твердых песчинок. А от химического состава реагентов резина теряет эластичность, рассыхается и покрывается мелкими трещинами. Пользы от таких щеток мало. Они будут только «развозить» по стеклу грязь и воду, а не улучшать видимость на дороге. В незапущенных случаях можно обойтись силиконовой смазкой, но надолго ее вряд ли хватит.

Не забываем переобуться

Можно обратиться к народной мудрости, которая гласит, что «любая самая дорогая зимняя резина стоит дешевле, чем автомобиль».

Менять резину однозначно надо. Вопрос в том, когда. После двух недель относительно теплых ночей, при устоявшейся температуре свыше 5 градусов, когда от злых сугробов останутся лужи, а дороги начнут прогреваться. Летняя резина не будет держать дорогу при температуре ниже 5 градусов Цельсия даже при сухом асфальте. Поэтому торопиться не стоит.

Советую записаться в шиномонтаж заранее. А также обязательно проверить давление в поставленных шинах, если необходимо — выставить по рекомендации производителя.

Отдельным пунктом необходимо выделить качество шиномонтажа. В обязательном порядке необходимо произвести балансировку колесного узла (диски и колесо в сборе), проверить уровень давления, степень затяжки крепежных болтов, провести диагностику подвески и при необходимости произвести процедуру регулировку развала-схождения. Экономить в данном случае чревато серьезными последствиями.

Заливаем масло

В принципе масло зимой работает так же, как и летом. Но лето — самое насыщенное в плане эксплуатации автомобиля время года. Поэтому заменить его перед жарким сезоном точно не будет лишним. Если замены не требуется, проверьте его уровень и состояние. Это поможет избежать проблем и не нарушить долгожданные планы.

Отнеситесь к этому пункту с особым вниманием, если автомобиль долго стоял без движения. Смазывающая жидкость в таком случае густеет и впитывает конденсат.

Мониторим фильтры

Помимо основных пунктов, описанных выше, уделите время проверке состояния фильтров. Масляные фильтры содержат самое большое количество загрязнений и осадков. Забитый грязью и песком фильтр увеличивает расход топлива, значительно снижает мощность и делает выхлоп грязнее. Дешевые некачественные фильтры могут сильно сократить срок службы двигателя. Поэтому я бы не советовал экономить на этой детали.

А загрязненные воздушный и салонный фильтр ухудшают циркуляцию воздуха и здоровье людей в машине. Самый простой тест — запотевание лобового стекла. Если наблюдаете такую картину после запуска двигателя, обязательно поменяйте фильтры.

Оцениваем работу кондиционера

В целом я приверженец работающего круглый год кондиционера. Это улучает свойства воздуха, прогрев салона в автомобиле в зимнее время года и уменьшает риск осложнений в работе кондиционера в переходный сезон.

Если кондиционер не охлаждает, слабо дует или работает с непривычным шумом, значит, есть проблема. Возможно, нарушилась герметичность трубок, которые подают хладагент, ослабли места соединений или началась коррозия.

Чаще всего с неисправностью климатических установок после зимы сталкиваются автовладельцы из крупных городов, где активно используются реагенты. Именно они ускоряют процесс коррозии алюминия в десятки раз. В легких случаях проблему можно решить простой заправкой, которой может хватить на весь сезон.

Контролируем работу узлов

И наконец, возьмите за правило каждые три месяца проверять техническое состояние основных узлов транспортного средства. Не откладывайте проверку отдельных агрегатов на неопределенный срок, готовьте всю машину целиком, строго по списку. И помните, что машина требует внимания не только перед стартом нового сезона. Поддерживайте крепкое здоровье автомобиля круглый год, и он не останется в долгу.