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Кремль назвал дату оглашения послания Путина

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию 21 апреля, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Место проведения мероприятия еще не определено, прорабатываются различные варианты, уточнил он.

Согласно Конституции, Путин обязан обратиться к верхней и нижней палатам парламента. Традиционно в послании указываются приоритеты в развитии страны на ближайшие годы, включая внешнюю и внутреннюю политику.

Обычно мероприятие длится около часа, среди участников — сенаторы, депутаты Госдумы, члены правительства, губернаторы, общественные деятели, судьи, главы традиционных конфессий. В прошлом году Путин обратился с посланием в январе.

Первоначально президент обращался к парламентариям в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. В феврале 2019 года мероприятие прошло в Гостином дворе, последние два года послание оглашалось в Манеже.

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