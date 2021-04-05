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Роскомнадзор продлил замедление Twitter

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Роскомнадзор продлил замедление трафика Twitter до 15 мая, сообщается на сайте ведомства. Таким образом, надзорный орган пока отказался от полной блокировки соцсети.

Ведомство подчеркнул, что компании предоставили дополнительное время на выполнение требований российского законодательства. Роскомнадзор замедляет работу Twitter в России с 10 марта.

На первом этапе ограничение коснулось всех мобильных устройств и 50% стационарных. Механизм замедления предполагает, что тестовые сообщения передаются без задержек, а с просмотром видео и фото у пользователей возникают проблемы.

Замедление продлили с учетом принятого компанией Twitter решения по изменению принципов и скорости работы собственной службы модерации на территории России и удаления в связи с этим существенной части запрещенного контента. Так, Twitter уже удалил две трети материалов, вызвавших претензии Роскомнадзора.

«Роскомнадзор продолжит взаимодействие с администрацией Twitter для полного и скорейшего удаления соцсетью всей запрещенной информации. Соблюдение российского законодательства в полном объеме позволит снять меры по замедлению трафика и исключить блокировку работы сервиса в России», — отмечается в сообщении.

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Топ комментариев

Uynachalnica

Спросит, и раздаст всем плюшки, в виде орденов, за очередное невыполнение его посланий!

Иркут 69

Дай ему волю, он ещё лет тридцать будет "спрашивать"... ☺️

Иркут 69

С кого спрашивать удумал? С самого себя? ☺️

kobra_72

Не у чиновников надо спрашивать, а поехать по регионам и у людей поспрашивать- что для них чиновники...
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