Мэр Флоренции восхитился граффити в Челябинске

Мэр Флоренции Дарио Нарделла оценил граффити осовремененного Давида, которое в 2020 году появилось на одном из зданий Челябинска, сообщила пресс-служба Ростелекома.

На граффити изображена статуя Давида, работа итальянского архитектора Микеланджело. Стрит-арт появился в 2020 году на здании «Ростелекома» в Челябинске. Античный красавец изображен в стильном деловом костюме с актуальными атрибутами современной жизни: беспроводными наушниками и планшетом.

«Я с восхищением взглянул на прекрасный мурал в вашем городе. Для Флоренции и ее жителей большая честь стать частью вашей повседневной жизни с помощью такого значимого символа нашей культуры — Давида Микеланджело, который теперь представлен на стене здания в Челябинске. Я уверен, что произведения искусства, подобные этому, могут привлечь тысячи посетителей и вдохновить их на изучение наших достопримечательностей», — цитирует пресс-служба Ростелекома Дарио Нарделла.

Для создания граффити Ростелеком предоставил фасад собственного здания в Челябинске, расходные материалы и спецтехнику. На рисунок площадью 350 квадратных метров ушло 120 литров краски. Разработка идеи рисунка осуществлялась совместно с художниками Graffiti Russia.