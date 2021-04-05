НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Мэр Флоренции восхитился граффити в Челябинске

Источник:
Sibnet.ru
255 0
Фото: © предоставлено пресс-службой Ростелекома

Мэр Флоренции Дарио Нарделла оценил граффити осовремененного Давида, которое в 2020 году появилось на одном из зданий Челябинска, сообщила пресс-служба Ростелекома.

На граффити изображена статуя Давида, работа итальянского архитектора Микеланджело. Стрит-арт появился в 2020 году на здании «Ростелекома» в Челябинске. Античный красавец изображен в стильном деловом костюме с актуальными атрибутами современной жизни: беспроводными наушниками и планшетом.

«Я с восхищением взглянул на прекрасный мурал в вашем городе. Для Флоренции и ее жителей большая честь стать частью вашей повседневной жизни с помощью такого значимого символа нашей культуры — Давида Микеланджело, который теперь представлен на стене здания в Челябинске. Я уверен, что произведения искусства, подобные этому, могут привлечь тысячи посетителей и вдохновить их на изучение наших достопримечательностей», — цитирует пресс-служба Ростелекома Дарио Нарделла.

Для создания граффити Ростелеком предоставил фасад собственного здания в Челябинске, расходные материалы и спецтехнику. На рисунок площадью 350 квадратных метров ушло 120 литров краски. Разработка идеи рисунка осуществлялась совместно с художниками Graffiti Russia.

Еще по теме
Украина обвинила Россию в «краже» Гоголя
Записка Есенина 1916 года попала в музей. ФОТО
Режиссер «Тангейзера» представит спектакль о «Красном факеле»
Достопримечательности России превратились в Instagram-маски
смотреть все
Культгид #Искусство
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Парень в Кузбассе взял в заложницы бывшую девушку
Пункт вакцинации от COVID впервые открылся в новосибирском ТЦ
Сторонника украинских националистов арестовали в Барнауле
Дети в Красноярском крае в очередной раз отравились в столовой
Самое популярное
Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 устроили шуточную демонстрацию ножа
Повысились российские цены на PlayStation 5
Власти назвали «справедливую» цену на бензин
Энтузиаст заставил майнить биткоины приставку Game Boy
Обсуждение (0)
Картина дня
Кремль назвал дату оглашения послания Путина
Украина объявила себя «восточным форпостом НАТО»
Песков прокомментировал «блуждание» российских войск
Илон Маск дал совет «Роскосмосу»
Топ комментариев

Uynachalnica

Спросит, и раздаст всем плюшки, в виде орденов, за очередное невыполнение его посланий!

Иркут 69

Дай ему волю, он ещё лет тридцать будет "спрашивать"... ☺️

Иркут 69

С кого спрашивать удумал? С самого себя? ☺️

kobra_72

Не у чиновников надо спрашивать, а поехать по регионам и у людей поспрашивать- что для них чиновники...
Sibnet.Ru