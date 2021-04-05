Ртутный цех «Усольехимпрома» окружили завесой

Ртутный цех «Усольехимпрома» окружили противофильтрационной завесой, что устранило угрозу распространения химикатов в окружающую среду, сообщила пресс-служба ФГУП «Федерального экологического оператора».

В июле 2020 года президент РФ поручил ликвидировать химические отходы на территории бывшего «Усольехимпрома» в Иркутской области. С 2020 года экологический оператор проводит ликвидацию отходов, в том числе на самом опасном и сложно объекте — в цехе ртутного электролиза.

В понедельник специалисты закончили строительство противофильтрационной завесы по периметру цеха ртутного электролиза. Это гарантирует полное устранение угрозы попадания загрязняющих веществ с объекта в окружающую среду.

Команда специалистов проводила работы в несколько этапов. Сначала они демонтировали надземную часть здания цеха и завершили сортировку строительных конструкций после демонтажа.