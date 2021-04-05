НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Промзона #Транспорт и дороги #Авиа #Туризм #Гео #ЧП

Ртутный цех «Усольехимпрома» окружили завесой

Источник:
Sibnet.ru
296 0
Фото: © ФГУП «Федеральный экологический оператор»

Ртутный цех «Усольехимпрома» окружили противофильтрационной завесой, что устранило угрозу распространения химикатов в окружающую среду, сообщила пресс-служба ФГУП «Федерального экологического оператора».

В июле 2020 года президент РФ поручил ликвидировать химические отходы на территории бывшего «Усольехимпрома» в Иркутской области. С 2020 года  экологический оператор проводит ликвидацию отходов, в том числе на самом опасном и сложно объекте — в цехе ртутного электролиза.

В понедельник специалисты закончили строительство противофильтрационной завесы по периметру цеха ртутного электролиза. Это гарантирует полное устранение угрозы попадания загрязняющих веществ с объекта в окружающую среду.

Команда специалистов проводила работы в несколько этапов. Сначала они демонтировали надземную часть здания цеха и завершили сортировку строительных конструкций после демонтажа.

Еще по теме
Неустойчивый апрель пообещали новосибирцам
Дожди придут в Новосибирск
Жара с сильным ветром придет в Забайкалье
Природные пожары обеспокоили власти Хакасии
смотреть все
Иркутск #Гео
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Парень в Кузбассе взял в заложницы бывшую девушку
Пункт вакцинации от COVID впервые открылся в новосибирском ТЦ
Сторонника украинских националистов арестовали в Барнауле
Дети в Красноярском крае в очередной раз отравились в столовой
Самое популярное
Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 устроили шуточную демонстрацию ножа
Повысились российские цены на PlayStation 5
Власти назвали «справедливую» цену на бензин
Энтузиаст заставил майнить биткоины приставку Game Boy
Обсуждение (0)
Картина дня
Кремль назвал дату оглашения послания Путина
Украина объявила себя «восточным форпостом НАТО»
Песков прокомментировал «блуждание» российских войск
Илон Маск дал совет «Роскосмосу»
Отношения
Развить интуицию: упражнения для шестого чувства
Цвет и фасон: выбираем идеальный пиджак
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Как развестись быстро и онлайн: через ЗАГС и Госуслуги
Все статьи
Мультимедиа
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Uynachalnica

Спросит, и раздаст всем плюшки, в виде орденов, за очередное невыполнение его посланий!

Иркут 69

Дай ему волю, он ещё лет тридцать будет "спрашивать"... ☺️

Иркут 69

С кого спрашивать удумал? С самого себя? ☺️

kobra_72

Не у чиновников надо спрашивать, а поехать по регионам и у людей поспрашивать- что для них чиновники...
Sibnet.Ru