Ртутный цех «Усольехимпрома» окружили завесой

Ртутный цех «Усольехимпрома» окружили противофильтрационной завесой, что устранило угрозу распространения химикатов в окружающую среду, сообщила пресс-служба ФГУП «Федерального экологического оператора».
В июле 2020 года президент РФ поручил ликвидировать химические отходы на территории бывшего «Усольехимпрома» в Иркутской области. С 2020 года экологический оператор проводит ликвидацию отходов, в том числе на самом опасном и сложно объекте — в цехе ртутного электролиза.
В понедельник специалисты закончили строительство противофильтрационной завесы по периметру цеха ртутного электролиза. Это гарантирует полное устранение угрозы попадания загрязняющих веществ с объекта в окружающую среду.
Команда специалистов проводила работы в несколько этапов. Сначала они демонтировали надземную часть здания цеха и завершили сортировку строительных конструкций после демонтажа.
UynachalnicaСпросит, и раздаст всем плюшки, в виде орденов, за очередное невыполнение его посланий!
Иркут 69Дай ему волю, он ещё лет тридцать будет "спрашивать"... ☺️
Иркут 69С кого спрашивать удумал? С самого себя? ☺️
kobra_72Не у чиновников надо спрашивать, а поехать по регионам и у людей поспрашивать- что для них чиновники...