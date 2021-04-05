Россияне выбрали между должностью и зарплатой

Большинство россиян предпочтут прибавку к зарплате новой должности, к карьерному росту больше стремится молодежь, выяснили аналитики сервиса SuperJob.

В опросе приняли участие 2,5 тысячи работающих жителей разных городов в разных возрастных категориях. В итоге 76% респондентов, имея выбор между прибавкой к зарплате и повышением в должности, выбрали бы деньги.

«Значимость финансовой мотивации растет с возрастом сотрудников: чем старше респонденты, тем чаще они выбирают деньги», – сказано в сообщении. Среди опрошенных старше 45 лет прибавка важнее повышения для 82%.

А вот среди молодежи каждый четвертый (24%) предпочел бы новую должность повышению зарплаты. Также карьерный рост чаще выбирают мужчины, чем женщины.