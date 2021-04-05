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Полиция в Красноярске оцепила свалку с химотходами

Источник:
Sibnet.ru
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Бесхозные контейнеры с маркировкой химических отходов обнаружили на свалке в Красноярске, где собирают бытовой мусор. Полицейские оцепили место, а специалисты экстренных служб обследуют найденные предметы, сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.

В пятницу в СМИ появилась информация, что на свалке в Красноярске в районе Кузнецовского плато лежат бесхозные контейнеры оранжевого цвета. На емкостях маркировка химических отходов.

О находке уведомили все экстренные службы города. Специалисты изъяли предметы. Им предстоит определить их безопасность и возможность передачи в специализированную организацию. Безопасность территории вокруг свалки обеспечивают полицейские.

Прокуратуре предстоит определить, как контейнеры попали на свалку и какое влияние они оказали на окружающую среду. После того, как собственников контейнеров найдут, их действиям дадут надлежащую правовую оценку. Ситуация находится на контроле прокуратуры.

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