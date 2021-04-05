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Дожди придут в Новосибирск

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Ближайшие дни в Новосибирской области будут теплыми, но ожидаются дожди, сообщила Sibnet.ru в понедельник начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

«Процесс такой, что мы ожидаем завтра прохождения холодного атмосферного фронта, но не очень активно, с небольшими колебаниями, осадками днем – завтра в городе ожидается небольшой дождь. Ветер будет слегка усиливаться, по городу всего до 7-12 метров в секунду», – рассказала синоптик.

В ночь на вторник будет 1-3 градусов выше нуля, в среду – 1-3 градусов ниже нуля, в четверг – 2-4 градуса холода. В дневные часы в каждый из трех дней ожидается 6-8 градусов тепла. 

Среда будет без осадков, во вторник и четверг вероятны дожди. По утрам ожидаются гололедные явления, предупредила собеседница.

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Жизнь #Гео
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