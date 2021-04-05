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Эксперты подтвердили гибель женщины в Бурятии от укусов собак

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Следственного управления СК РФ

Следственный комитет по Бурятии возбудил уголовное дело из-за гибели 80-летней женщины в Заиграевском районе. Экспертиза подтвердила, что ее насмерть загрызла свора бездомных собак.

В воскресенье в социальных сетях появились сообщения, что в селе Шэнэ Буса обнаружено тело 80-летней женщины во дворе собственного дома. На теле были следы от собачьих укусов, а рядом бегали псы.

По данным следствия, женщина жила одна, ее сын проживал в доме по соседству. Каждый день он навещал мать. Утром в воскресенье мужчина пошел в гости к маме, но дом пустовал. Ее растерзанное тело он нашел на задворках.

По его звонку прибыла следственно-оперативная группа. Когда один из полицейских обследовал прилегающую местность, на него из подворотни бросились четыре крупных пса без ошейников и чипов. Сотрудник открыл по ним огонь и ранил одну из собак, после чего свора скрылась в лесу.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что укусы были прижизненные. Собаки бросились на женщину и стали ее терзать, что повлекло наступление травматического, геморрагического шока и смерть.

Республиканский Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть человека). Специалистам предстоит установить виновных в том, что агрессивные псы беспрепятственно разгуливали по селу.

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