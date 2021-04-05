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«Спутник V» разрешили колоть увеличившим губы и грудь

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Вакцина «Спутник V» не оказывает негативного влияния на здоровье прошедших через косметологические процедуры, в том числе инъекции ботокса в губы и увеличение груди, сообщил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Никакой взаимосвязи никогда не наблюдалось ни для одного вакцинного препарата и для этого тоже. Для этого нет никаких даже теоретических предпосылок», — сказал Гинцбург в интервью РИА Новости, комментируя миф, может ли вакцина дать какой-либо негативный эффект тем, кто сделал инъекции ботокса или увеличил грудь.

«Спутник V», или «ГамКовидВак» — первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавирусной инфекции. Она создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.

Главные противопоказания — гиперчувствительность к компонентам вакцины, острые заболевания, беременность и грудное вскармливание.

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Жизнь #Здоровье #Новости COVID19
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