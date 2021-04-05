НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Marvel показала финальный трейлер «Черной вдовы»

Источник:
Sibnet.ru
153 0
Фото: © кадр из трейлера

Студия Marvel опубликовала финальный трейлер предстоящей «Черной вдовы», – фильма, который раскроет историю шпионки Наташи Романофф, выросшей в далекой России.

В начале трейлера зрители слышат голос Наташи, которая рассказывает, что о ней мало кто знает всю правду. До того, как стать частью семьи Мстителей, она прожила много жизней и сделала много ошибок. И теперь, говорит Наташа, настало время разобраться с прошлым и завершить незаконченное дело.

«Черная вдова» – это первый и единственный сольный фильм героини в киновселенной Marvel. Она погибла в финальных «Мстителях», но события предстоящей картины развернутся между событиями «Противостояния» и «Войны бесконечности».

Наташе придется вновь столкнуться со своим прошлым, с людьми, которые когда-то очень много значили для нее. В частности, это такие же, как она выходцы из «Красной комнаты» — программы по подготовке профессиональных шпионок и убийц. Зрители увидят ее соратницу Елену Белову, наставницу Мелину Востокофф и Красного Стража, который является неким советским прообразом Капитана Америка. Антагонистом фильма станет Таскмастер — наемник, способный копировать чужие стили боя.

«Черная вдова» должна была выйти в прокат еще в мае прошлого года, но из-за пандемии ее неоднократно переносили. Теперь ожидается, что фильм выйдет на экраны 9 июля, релиз состоится как в кинотеатрах, так и на Disney+.

Еще по теме
Российский фильм «Майор Гром: Чумной Доктор» выстрелил в прокате
Сериал «Несломленная» про сложную судьбу женщины выходит на «России»
Актеры «Бумажного дома» показали фото со съемок пятого сезона
Козловский и Петров станут друзьями в новом телесериале «Надвое»
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Дожди придут в Новосибирск
Эксперты подтвердили гибель женщины в Бурятии от укусов собак
Жара с сильным ветром придет в Забайкалье
Пьяный мотоциклист столкнулся с маршруткой в Приангарье
Самое популярное
Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 устроили шуточную демонстрацию ножа
Власти назвали «справедливую» цену на бензин
Повысились российские цены на PlayStation 5
Энтузиаст заставил майнить биткоины приставку Game Boy
Обсуждение (0)
Картина дня
Новый способ ограничения скорости тестируют в России
Путин спросит за выполнение послания 2020 года
«Спутник V» разрешили колоть увеличившим губы и грудь
Запрет на мат в соцсетях привел к обратному эффекту
Отношения
Развить интуицию: упражнения для шестого чувства
Цвет и фасон: выбираем идеальный пиджак
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Как развестись быстро и онлайн: через ЗАГС и Госуслуги
Все статьи
Топ комментариев

Uynachalnica

Спросит, и раздаст всем плюшки, в виде орденов, за очередное невыполнение его посланий!

cre

Что-то он путает причину и следствие.РПЦ на григорианский календарь переходить отказалась и до сих пор...

Иркут 69

Дай ему волю, он ещё лет тридцать будет "спрашивать"... ☺️

kobra_72

Не у чиновников надо спрашивать, а поехать по регионам и у людей поспрашивать- что для них чиновники...
Sibnet.Ru