Marvel показала финальный трейлер «Черной вдовы»

Студия Marvel опубликовала финальный трейлер предстоящей «Черной вдовы», – фильма, который раскроет историю шпионки Наташи Романофф, выросшей в далекой России.

В начале трейлера зрители слышат голос Наташи, которая рассказывает, что о ней мало кто знает всю правду. До того, как стать частью семьи Мстителей, она прожила много жизней и сделала много ошибок. И теперь, говорит Наташа, настало время разобраться с прошлым и завершить незаконченное дело.

«Черная вдова» – это первый и единственный сольный фильм героини в киновселенной Marvel. Она погибла в финальных «Мстителях», но события предстоящей картины развернутся между событиями «Противостояния» и «Войны бесконечности».

Наташе придется вновь столкнуться со своим прошлым, с людьми, которые когда-то очень много значили для нее. В частности, это такие же, как она выходцы из «Красной комнаты» — программы по подготовке профессиональных шпионок и убийц. Зрители увидят ее соратницу Елену Белову, наставницу Мелину Востокофф и Красного Стража, который является неким советским прообразом Капитана Америка. Антагонистом фильма станет Таскмастер — наемник, способный копировать чужие стили боя.

«Черная вдова» должна была выйти в прокат еще в мае прошлого года, но из-за пандемии ее неоднократно переносили. Теперь ожидается, что фильм выйдет на экраны 9 июля, релиз состоится как в кинотеатрах, так и на Disney+.