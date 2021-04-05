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Пьяный мотоциклист столкнулся с маршруткой в Приангарье

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МВД по Иркутской области

Пьяный мотоциклист в Иркутской области выехал на дорогу и, не справившись с управлением, врезался в маршрутный автобус. Пассажиров в салоне не было, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

По данным МВД, за рулем мотоцикла был 44-летний мужчина. Он получил рвано-ушибленные раны и сейчас находится в больнице.

Как выяснили инспекторы ГИБДД, виновник инцидента не имел права управления мототранспортом, полиса ОСАГО, а сам мотоцикл не был зарегистрирован.

За четыре года в Иркутской области погибло около 100 мотоциклистов или их пассажиров, свыше 1 тысячи получили травмы. В 2020 году зарегистрировано 244 аварии с мотоциклистами. В 80% случаев они являлись виновниками ДТП.

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Иркутск #ДТП
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