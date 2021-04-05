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Ксения Бахчалова довела до слез сотню жюри в «Ну-ка, все вместе!»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Девушка Ксения Бахчалова выступила на проекте «Ну-ка все вместе!» с песней «Не для меня придет весна». Она подняла с мест всю сотню членов жюри, а некоторых заставила плакать.

До начала выступления Бахчаловой члены жюри заметили, как девушка волнуется. Ведущему конкурса Николаю Баскову даже пришлось ее подбодрить. Но как только она запела, стало понятно, что волноваться артистке было не о чем.

Цифра поднимающихся с мест членов жюри стремительно росла и уже в середине композиции полсотни человек подпевали ей и еле сдерживали слезы. На последних секундах романса счетчик показал сотню. Многие члены жюри, в числе которых и Сергей Лазарев, плакали.

«Это было невероятно! Просто магия! Все плачут... Такое впечатление, что пел ангел», — сказал после выступления девушки ведущий Николай Басков.

В шестом выпуске проекта «Ну-ка все вместе!» Ксения Бахчалова стала лидером и автоматически прошла в финал конкурса. За выход в финал также поборолись Ева Власова и Сона Дуноян. Дуноян выбрала хит Ани Лорак «Спроси мое сердце», набрав 81 голос. Власова же исполнила песню Элис Мертон «No Roots», сумела поразить 97 экспертов и победить в дуэли.

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Uynachalnica

Спросит, и раздаст всем плюшки, в виде орденов, за очередное невыполнение его посланий!

cre

Что-то он путает причину и следствие.РПЦ на григорианский календарь переходить отказалась и до сих пор...

Иркут 69

Дай ему волю, он ещё лет тридцать будет "спрашивать"... ☺️

kobra_72

Не у чиновников надо спрашивать, а поехать по регионам и у людей поспрашивать- что для них чиновники...
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